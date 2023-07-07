انقطاع المياه عن 10 مناطق بـ الجيزة لمدة 8 ساعات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكرت فى بيان لها، إلى أنه هذا الأمر يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة الـ 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـ 6 صباح غد السبت.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: "منطقة القومية العربية - بنى محمد - عزبة المفتى - بشتيل البلد - بشتيل لعبة - منطقة المنيرة الشرقية - المنيرة الغربية - شارع المطار ومتفرعاته - وراق العرب - مدينة الأمل"

من جانبه، كلف أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة الانتهاء من الأعمال المحددة خلال المواعيد المحددة لها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.