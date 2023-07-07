أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 7 يوليو 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنطلق فعاليات المعسكر الرابع من برنامج تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة، والمقرر تنفيذه بمحافظة الإسكندرية على مدى أربعة أيام بالمدينة الشبابية بأبى قير بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ

القاهرة

تقام فى مقر سينما راديو بشارع طلعت حرب فى وسط القاهرة، ندوة بعنوان "شغف الكتابة" يشارك فيها كل من الروائى إبراهيم عبد المجيد، والروائى عزت القمحاوى، والكاتب حمدى الجزار، والكاتبة عبلة الروينى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "دواير" الثقافى.

القاهرة

تُنظم مبادرة "ابنى أديبًا" إحدى مبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عرضا لمسرحية "فلوسك ايه" على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، فى تمام الساعة 8 مساءً وتتضمن رسائل تنموية وتوعوية تستهدف العمل على استغلال كل الموارد المتاحة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة، وتعتبر إحدى مخرجات مبادرة "ابنى أديبًا" التى تستهدف صنع كوادر من النشء.

القاهرة

تُنظم وزارة الشباب والرياضة الملتقى الأول للموارد البشرية تحت عنوان "الموارد البشرية ريادة الأعمال وأساس النجاح"، بحضور مديرى مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى، من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة.

القاهرة

يقام بمركز إبداع بيت السحيمى فى شارع المعز، والتابع لصندوق التنمية الثقافية، فى تمام الساعة السابعة والنصف العرض الجديد لمسرح خيال الظل والأراجوز بعنوان "التمساح" والذى تقدمه فرقة ومضة لخيال الظل، والعمل من تأليف وإخراج الفنان الدكتور نبيل بهجت.

القاهرة

تنطلق أولى عروض مشروع "الأساتذة" الهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد، وذلك فى الثامنة والنصف مساء على المسرح الكبير، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح.

الجيزة

تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بقطع المياه لمدة 8 ساعات من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة السادسة صباح غد السبت، عن مناطق "القومية العربية - بنى محمد - عزبة المفتى - بشتيل البلد - بشتيل لعبة - منطقة المنيرة الشرقية - المنيرة الغربية - شارع المطار ومتفرعاته - وراق العرب - مدينة الأمل"؛ لإصلاح كسر مفاجىء بخط المياه قطر 1600 مم الواقع بشارع الأقصر بمنطقة الوراق.

القاهرة

يُقدم فريق "كرنفاليا" الاستعراضى، أول عرض فنى له، على خشبة مسرح ساقية الصاوى بالزمالك، فى تمام الساعة الثامنة مساء، والعرض عبارة عن استعراض كبير لفنون متعددة لعدد من المواهب الفنية والنجوم الشابة يقدمها مجموعة كبيرة من المطربين والراقصين والممثلين وأبطال السيرك فى عرض مدهش ينقل المشاهد فى رحلة سحرية من الأغانى المحببة من "The Greatest Showman" إلى ألحان الحنين للفريق الغنائى الشهير " ABBA" مع العروض الغنائية الأخرى والراقصة وفنون تمثيل وعروض سيرك.

إسطنبول

يلتقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، نظيره التركى رجب طيب أردوغان فى إسطنبول، حيث من المتوقع أن يبحث الرئيسان العلاقات بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية بما فى ذلك آخر التطورات فى الحرب الروسية-الأوكرانية واتفاقية حبوب البحر الأسود التى من المقرر أن تنتهى فى 17 يوليو الجارى.

طوكيو

يُشارك وزير العدل فى المملكة المتحدة أليكس تشالك، فى اجتماع وزراء عدل مجموعة السبع فى اليابان، حيث سيعمل مع نظرائه الدوليين لدعم سيادة القانون والمساعدة فى إعادة بناء نظام العدالة فى أوكرانيا.

جنيف

يعقد مؤتمر صحفى على هامش قمة "الذكاء الاصطناعى من أجل الخير" التى نظمها الاتحاد الدولى للاتصالات فى جنيف، وجمعت بين الحكومات والمجتمع المدنى ووكالات الأمم المتحدة ومبتكرى الذكاء الاصطناعى والمستثمرين، وستجيب بعض الروبوتات الشبيهة بالبشر على الأسئلة.