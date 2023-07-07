نشاط الرئيس فى أسبوع.. كلمة بمناسبة ذكرى 30 يونيو وبحث العلاقات مع ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع الماضى، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، جاء فيها:

اسمحوا لى فى البداية أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى تتزامن هذا العام مع عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

إن للتاريخَ أياماً لامعةً كالنجوم تضئ عتمةَ الليل وتبدد ظلمة الطغيان تنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم الثلاثين من يونيو عام 2013 حين انتفض شعب مصر العظيم ثائراً على من أرادوا اختطاف وطنه رافضاً للظلم والطائفية والاستبداد ومعلناً بصوتٍ هادرٍ ملأ أرجاء الدنيا: "أن هويةَ الوطن مصريةٌ أصيلة لا تقبل الاختطافَ أو التبديل".

أعلن الشعب يومها أن مصرَ للمصريين مستقلةٌ فى قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا وكان الثلاثون من يونيو عنواناً لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التى لا تُفرّق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام.

شعب مصر الأبى.. إن الصمود الذى أظهرتموه خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة سيظل محلاً لدراسة المفكرين والباحثين فكم من تساؤلاتٍ أثيرت عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة واحتار الكثيرون فى منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التى لا تلين التى نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلى إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بأمن واستقرار غالى الثمن دفعه أبطالٌ من صُلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجة إرهابٍ هى الأعتى والأشرس وقدم رجالهم أرواحهم فداءً كى يعيش الوطنُ ويزدهر.

إن حجم التحديات التى واجهها الشعب المصرى منذ عام 2011 غرس فى نفوس أبنائه صلابة فريدة وقوة من نوع خاص فقد عايش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع الرزق والمقدرات ولذلك فإننى أؤمن يقيناً إن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة.

فيما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا من المستشار الألمانى أولاف شولتز.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا فى جميع المجالات، وتم الإعراب عن الارتياح للمستوى الذى وصل إليه التعاون المشترك، وتأكيد الحرص على الاستمرار فى تعميق أطر التعاون، لاسيما على الصعيد الاقتصادى والتجارى وما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، فى ضوء المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر والتى تشارك فيها الشركات الألمانية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى اتصالاً هاتفيا من جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الاتصال تضمن الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدى للعديد من التحديات فى منطقة المتوسط، مع تأكيد أهمية العمل فى هذا الصدد على مواصلة تطوير مختلف أطر التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف حول تطورات مختلف القضايا الإقليمية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى ملف أزمة الغذاء على المستوى الدولى، فضلاً عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل تنسيق الجهود الدولية فى هذا الصدد، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.