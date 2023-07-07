وزير الرى يتابع إجراءات الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه

جدة - نرمين السيد - واستعرض "سويلم" موقف الطلبات المقدمة من العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

كما استعرض الأجندة المبدئية للأسبوع والتى تشتمل على مختلف الفعاليات المقترحة، حيث تم فتح باب التسجيل لتنظيم الجلسات وورش العمل اعتباراً من يوم 15 مايو الماضى، وقد بلغ عدد الجلسات التى طلبت الدول والمنظمات تنظيمها خلال الأسبوع - حتى الآن - عدد (4) أحداث جانبية، وعدد (3) ورش عمل وعدد (5) جلسات فنية.

ومن أبرز هذه الفعاليات جلسة رفيعة المستوى مع الجانب اليابانى لاستكمال الحوار التفاعلى والذى تم فى مؤتمر الأمم المتحدة 2023 "عقد مائدة مستديرة لمبادرة AWARe تضم عدد من الوزراء والشخصيات رفيعة المستوى - عقد اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe)".

كما تم التعاقد مع عدد من المنظمات مثل معهد ستوكهولم الدولى للمياه وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوچيا، ويجرى التعاقد مع عدد من المنظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة والمعهد الدولى لإدارة المياه لتنظيم أنشطة خلال الأسبوع.

واستعرض وزير الرى اللائحة المبدئية للمتحدثين الرئيسيين ومنسقى الجلسات، والتى تضم عدد كبير من أفضل الخبراء والمتخصصين فى مجال المياه والتنمية المستدامة من مختلف دول العالم.

وفيما يخص المؤتمر العلمى للأسبوع، تقوم اللجنة العلمية للأسبوع حالياً بتقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لاختيار الأفضل منها، حيث تم تلقى (121) ملخصا بحثيا، وبعد دراستها بمعرفة اللجنة العلمية للأسبوع تم اختيار (49) بحثا لاختيار الأفضل منها للعرض خلال فعاليات الاسبوع.

ويتضمن المؤتمر العلمى العديد من الأنشطة الفنية خلال (5) جلسات فنية متخصصة فى محاور (المياه الخضراء لاستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون فى خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادى - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/ فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).

وتم البدء فى تلقى المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين (ستيم) والتى بلغت (160) مشروعا بحثيا حتى الآن، وملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى 3 دقائق" والتى بلغت (29) بحثا.

وتم فتح الباب للمزارعين وروابط مستخدمى المياه للتسجيل فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية فى الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية، حيث تقدم للمسابقة (400) متسابق حتى الآن.

وتم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة فى أسبوع المياه تحت عنوان "جائزة الابتكار فى إدارة المياه"، والتى تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التى تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية فى عدة موضوعات مثل (تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع - الاستفادة من ورد النيل والحشائش - تدوير المخلفات الصلبة - الاستفادة من مياه السيول - نظم الرى الحديث - حماية الشواطئ - تطوير تطبيقات الهاتف المحمول فى إدارة المياه - الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية - صيانة الترع المؤهلة - التبطين بإستخدام مواد صديقة للبيئة - استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى فى إدارة المياه)، والمشاركة مفتوحة لجميع الفئات العمرية، والتعليمية (أفراد/ مجموعات/ كيانات).

وسيتم تنظيم معرض بالتوازى مع أنشطة الأسبوع، بمشاركة (6) شركات ومؤسسات حتى الآن، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة فى قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها فى مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وأحد الشركات المتخصصة لإعداد منصة متكاملة لأسبوع القاهرة للمياه تشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالإسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع وتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.