رئيس المجلس الطبى بتكساس: فخورون بما تقوم به مصر من تطوير للقطاع الطبى

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبى بولاية تكساس الأمريكية، لبحث سبل التعاون والمزيد من خطط إدماج الأطباء المصريين بالخارج فى استراتيجية تعزيز المنظومة الطبية المصرية، ورعاية المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم.





واستهلت السفيرة سها جندى اللقاء بالترحيب به وبالإشادة بدور المصريين بالخارج فى مختلف المجالات، وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية من خلال دعم غير القادرين من أبناء وطنهم وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية لهم دون أى مقابل مادى، وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.

وتابعت: "أننا حريصون على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص فى القطاع الصحى والمشاركة الفعّالة فى خدمة وطننا ودعم المبادرات القومية التى تطلقها القيادة السياسية"، مشيرة إلى تعاونهم مع الوزارة ومع عدد من منظمات المجتمع المدنى والذى نتج عنه استقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم فى تطوير الخدمات الطبية المختلفة بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى هى جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية فى مصر.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبى بولاية تكساس الأمريكية، أن هناك الكثير من المصريين المتميزين بالولايات المتحدة الأمريكية، مرحبا بالتعاون لخدمة المرضى وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات، كما أشاد زعفران بما تقوم به مصر من تطوير للمؤسسات الصحية وكذلك البنية التحتية الأساسية وشبكات الطرق ووسائل النقل، مبهورًا بذلك ومفتخرًا بجذوره المصرية.

وأضاف زعفران أن هناك عددا كبيرا من الأطباء المصريين أعضاء فى «اللجنة الدولية للمؤسسات المنظمة للقطاع الطبى IAMERA»، ولفت إلى أهمية النظر فى انضمام مصر لتلك اللجنة للتمكن من إجراء تنسيق أوسع بين المؤسسات المنظمة للقطاعات الطبية، وكذا السعى نحو التنسيق حول منح تراخيص مزاولة المهنة ليشاركوا فى تقديم خدمات طبية فى حالة تواجدهم فى مصر للفئات الأكثر احتياجًا، كما اقترح نقل تجربة برنامج الرعاية الصحية للأطباء Physician Wellness المطبق بولاية تكساس، إلى مصر، والذى يوفر التدخل المبكر السرى والتقييم، ومراقبة مرحلة ما بعد العلاج خاصة مع غير القادرين منهم على ممارسة المهنة بسبب معاناتهم من حالة مرضية قد تعيقهم من أداء عملهم، كما يخضع هذا البرنامج إلى نظام حماية إلكترونى للحفاظ على سرية بيانات الأطباء الخاضعين لهذا البرنامج.

ولفت زعفران إلى حصول 14 كلية طب فى الجامعات المصرية على رخصة المجلس الطبى لولاية تكساس، نتيجة توافر كافة المعايير اللازمة لحصولهم على تلك الرخصة، وهناك مجال للتعاون فى هذا الصدد من خلال التنسيق بين المجلس الطبى لولاية تكساس والجهات المعنية فى مصر، لحصول باقى كليات الطب المصرية على هذه الرخصة، كما اقترح الاستفادة من الشركات الناشئة التى تعمل فى مجال علاج الآلام، من خلال استبدال الأدوية والكيماويات المركبة فى داخلها بالأساليب الحديثة، خاصة وان هذا المجال لا يطبق فى مصر بشكل موسع.

وفى ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بمقترحات شريف زعفران، كما اتفقت سيادتها على التنسيق لرفع تلك المقترحات جميعها للسادة وزيرى الصحة والتعليم العالى، وكذلك لعدد من السادة المحافظين، من أجل وضع إطار للتعاون وعمل اجتماعات تمهيدية للوصول إلى صيغة توافقية وفقًا لضوابط وآليات رسمية تمكّن من التعاون وتقديم خدمات طبية وصحية مختلفة.

جدير بالذكر أن شريف زعفران طبيب من هيوستن، ورئيس المجلس الطبى بولاية تكساس، وطبيب تخدير معتمد من مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الحوكمة السريرية لشركاء التخدير الأمريكيين لمنطقة ساحل الخليج بالإضافة إلى عضو فى مجلس الحوكمة السريرية لشركاء التخدير الأمريكيين فى تكساس، وهو عضو فى مجلس إدارة Lucid Lane وعضو فى اللجنة الاستشارية لمنتجات عقاقير التخدير والتسكين التابعة لإدارة الأغذية والعقاقير.

كما شغل منصب رئيس اللجنة الفرعية فى فريق عمل إدارة الألم التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وهو أيضًا مندوب لجمعية تكساس الطبية TMA، وجمعية تكساس لأطباء التخدير، ومندوب وزميل الجمعية الأمريكية إلى جمعية تكساس الطبية لأطباء التخدير، كما أنه درس الكيمياء الحيوية فى جامعة تكساس فى هيوستن وأنهى دراسته فى الطب.