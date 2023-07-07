سفير الأرجنتين: مصر تؤدى دورا محوريا فى الشرق الأوسط

وأوضح السفير - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - أن الأرجنتين تولى اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع مصر عبر خطوات عملية وفعالة، أبرزها الزيارات الميدانية لكبار المسئولين ووفود رجال الأعمال، والتى بدأت بالفعل تتوالى على مصر، وآخرها زيارة وفد تجارى أرجنتينى للقاهرة الشهر الماضى برئاسة وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيزوتى، ووزيرة العلاقات الاقتصادية الدولية سيسيليا توديسكا.
ووصف أوريولابيتا العلاقات بين البلدين بالوطيدة والهامة، وهناك تطابق كبير فى الرؤى حيال العديد من القضايا الدولية، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر والأرجنتين يبلغ نحو مليارى دولار سنويا، وهو ما يساوى تقريبا حجم التجارة بين الأرجنتين وبقية الدول الأفريقية.
وقال: "ساهمنا فى إنشاء مفاعل مصر البحثى الثانى فى أنشاص فى التسعينيات، لدينا بعثات أثرية فى مصر، وعدد كبير جدا من السياح".
ويرى السفير أن مصر والأرجنتين اقتصادان متكاملان، وأن التغيرات الجيوسياسية تقرب بين البلدين، إذ يشتركان فى القيم والرؤى حول ما يحدث فى العالم، واستنادا إلى تلك التطابقات، يمكن توطيد التعاون الثنائى، فى عدة مجالات أبرزها الهندسة الوراثية والآلات الزراعية، والأسمدة، وتحلية المياه، حيث تسعى الأرجنتين للاستفادة من تكنولوجيا تحلية مياه البحر التى تمتلكها مصر.
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