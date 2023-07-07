وزير التعليم العالى يؤكد ضرورة الإسراع بتطوير برامج وخطط المعاهد الخاصة

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، وأبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلى المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.





وفى بداية الاجتماع، اطمأن الوزير على أعمال مراجعة واعتماد نتائج الطلاب خريجى المعاهد الخاصة عن دور مايو لعام 2023/2022، مع التأكيد على أهمية الانتهاء منها فى المواعيد المقررة مراعاة لمصالح الطلاب، موجها بسرعة انتهاء المعاهد من إعلان كل النتائج.

ووجه الوزير باهتمام المعاهد بتنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للطلاب للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة؛ بهدف اطلاع الطلاب وتوعيتهم بكافة جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات التنمية، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية.

ولفت الوزير إلى أهمية أن يكون للمعاهد الخاصة دور فعال ضمن منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بمصر، وذلك من خلال العمل على جذب عدد مناسب من الطلاب، وبما يتماشى مع أعداد المعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية.

وكلف الوزير، بسرعة انتهاء المعاهد بالتعاون مع لجان القطاع المختصة من تطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة فى جميع القطاعات والتحول لنظام الساعات المعتمدة.

وطالب الوزير رؤساء قطاعات المعاهد بموافاته بتقرير تفصيلى بإنجازات قطاعات المعاهد (الهندسية، والتجارية، والسياحية، والعلوم الصحية، وعلوم الحاسب، والإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية) خلال الفترة الماضية؛ لتقييم الوضع الراهن لكل معهد، ووضع الرؤية المستقبلية لتطويرها، وذلك فى إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى جرى إطلاقها 7 مارس الماضى.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد فى هذا الشأن.