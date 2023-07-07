محافظ الدقهلية: 350 مليون جنيه تكلفة توصيل المرافق للمنطقة الصناعية بجمصة

وأوضح مختار فى تصريح له اليوم الجمعة، أن المنطقة تستوعب العديد من الصناعات والأنشطة المتنوعة منها الصناعات التعدينية والكيميائية وصناعات الأدوية والمنسوجات والأخشاب والصناعات الغذائية والصناعات الكهربية وغيرها من الصناعات التى تستهدف دفع عجلة الإنتاج وإتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة، فضلا عن المساهمة فى زيادة الناتج القومى ودفع عجلة الاقتصاد.
وأضاف، أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكة الداخلية للمياه والصرف الصحى منها البيارة ومحطة الرفع وشبكة الكهرباء الداخلية ولوحة توزيع الكهرباء ويجرى حاليا إنهاء أعمال طبقة الأساس للطرق وأعمال البردورات وبلاط الانترلوك.
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