أخبار مصرية

محافظ الدقهلية: 350 مليون جنيه تكلفة توصيل المرافق للمنطقة الصناعية بجمصة

0 نشر
أ ش أ 2023-07-07 11:51 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية بجمصة، موضحا أنه يجرى تنفيذ أعمال توصيل المرافق لقطع الأراضى بمنطقة ال108 فدان تمهيدا لطرحها على المستثمرين وأصحاب المشروعات وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه.

وأوضح مختار فى تصريح له اليوم الجمعة، أن المنطقة تستوعب العديد من الصناعات والأنشطة المتنوعة منها الصناعات التعدينية والكيميائية وصناعات الأدوية والمنسوجات والأخشاب والصناعات الغذائية والصناعات الكهربية وغيرها من الصناعات التى تستهدف دفع عجلة الإنتاج وإتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة، فضلا عن المساهمة فى زيادة الناتج القومى ودفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف، أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكة الداخلية للمياه والصرف الصحى منها البيارة ومحطة الرفع وشبكة الكهرباء الداخلية ولوحة توزيع الكهرباء ويجرى حاليا إنهاء أعمال طبقة الأساس للطرق وأعمال البردورات وبلاط الانترلوك.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الدقهلية: 350 مليون جنيه تكلفة توصيل المرافق للمنطقة الصناعية بجمصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا