بعد غد.. طلاب الثانوية يؤدون امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس 

ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الأجنبية الثانية" ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة أولى).
ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام 783 ألف طالب وطالبة، من بينهم 276 ألفا فى الشعبة الأدبية و391.6 ألف فى شعبة علمى علوم، ونحو 98.6 ألف طالب فى شعبة علمى رياضيات، فيما يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
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