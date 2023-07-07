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الأوقاف: افتتاح 10 مساجد في الجمعة الأولى من العام المالي 2023 - 2024

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يوليو 2023 12:30 مساءً - تفتتح اليوم وزارة الأوقاف (10) مساجد، منها (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، في الجمعة الأولي من العام المالى الجديد وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. السلام – الطوابية - الفتح

مديرية أوقاف الأقصر

2. الفاروق – نجع الرزفة – البعيرات - القرنة

3. نور الدين – قرنة مرعي – القرنة 

مديرية أوقاف البحيرة

4. الرحمة المهداة – عزبة ماهر نور – كوم حمادة

5. الإخلاص – أبو خطوة بالحاجر – كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

6. السنوسي ( النور ) – نجع مجلي –الجرنوس– بني مزار

مديرية أوقاف قنا

7. الياسينية قبلي – فاو بحري - دشنا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. النادي – الملاحة – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف أسوان

9. باب الريان –العتمور قبلي – المنشية 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

1. آل خم – السبايكية – مشطا - سوهاج

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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