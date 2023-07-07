«100 يوم صحة».. تقديم 456 ألف خدمة فى يوم

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل الطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والصحة النفسية، وحملات التوعية التى قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها، أمس الخميس 6 يوليو، فى جميع محافظات الجمهورية.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن إجمالى الخدمات التى قدمتها حملة «100 يوم صحة» أمس فقط، بلغت 456 ألفا و512 خدمة، بينها 13 ألف خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 36 ألفًا و277 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، أمس لـ2515 طفلا، فيما قدمت 36 ألفًا و915 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 5 آلاف و318 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و9 آلاف و173 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار 1783 قرار علاج ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، إلى جانب علاج 8 آلاف و581 مواطنا بقرارات علاج على نفقة الدولة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 16 ألفا و665 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالى المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 14 ألفا و663 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 86 ألفا، و4 منتفعات، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 78 ألفا، و506 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس، 143 ألفا و424 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 3 آلاف و687 خدمة فى مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسى، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسى.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لنحو 34 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».