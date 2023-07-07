30 يونيو.. تقدم غير مسبوق للجامعات والمراكز البحثية عالميا فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وفى إطار اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية، فقد حرصت الوزارة على تشجيع النشر العلمى الدولى، وتقديم الدعم الفنى للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية، بما يُسهم فى تقدمها فى التصنيفات الدولية.

وأكد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اهتمام الوزارة بتحسين ترتيب الجامعات المصرية فى أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، والذى يأتى ضمن بنود الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، والتى أطلقت فى 7 مارس 2023، واشتملت على سبعة مبادئ، منها المرجعية الدولية، موضحًا أن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية حققت تقدمًا بارزًا فى التصنيفات الدولية المختلفة خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار الوزير إلى الجهود التى يقوم بها بنك المعرفة المصرى لخدمة الباحثين المصريين فى توفير الكم الهائل من المعرفة التى يُتيحها فى كافة المجالات، فضلاً عن المُساهمة فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، ويأتى ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة فى كافة المجالات بمصر، مثمنًا دور بنك المعرفة المصرى (EKB) فى توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمى فى مصر، مؤكدًا زيادة عدد المستخدمين لبنك المعرفة المصرى إلى 4.4 مليون مستخدم عام 2022 مقارنة بـ 80.7 ألف مستخدم عام 2016.

وأكد عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن الجامعات المصرية شهدت تقدمًا ملموسًا فى العديد من التصنيفات الدولية المرموقة، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى، من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولى، وساهم ذلك فى الآتى:

- إدراج 7 جامعات مصرية بتصنيف شنغهاى الصينى العام ARWU)) للعام 2022، مقارنة بإدراج ست جامعات عام 2021.

- إدراج 24 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاى الصينى للتخصصات الأكاديمية للعام 2022، مقارنة بإدراج خمس جامعات فقط فى العام 2020، فضلاً عن تقدم 25 جامعة مصرية فى العلوم الطبية عام 2022 مقارنة بـ 20 جامعة عام 2020.

- كما أحرزت مصر تقدمًا فى قطاع العلوم الطبية بتصنيف شنغهاى بإدراج أربع جامعات فى تخصص الطب السريرى، وهى جامعات (المنصورة، عين شمس، القاهرة، الإسكندرية)، وفى مجال الصحة العامة جامعات (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية)، كما أحرزت أربع جامعات تقدمًا فى مجال الطب التكنولوجى وهى جامعات (عين شمس، الإسكندرية، القاهرة، المنصورة).

- ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة فى تصنيف التايمز البريطانى من (3) جامعات عام 2016 إلى (23) جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من (16) جامعة عام 2019 إلى (37) جامعة عام 2023، بالإضافة إلى ظهور أربع جامعات مصرية فى التصنيف لأول مرة خلال العام 2023، فضلاً عن إدراج 34 جامعة مصرية فى الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة بالتصنيف، وكذلك إدراج 32 جامعة مصرية فى الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بشكل عام فى قطاع العلوم الطبية، حيث حصلت 25 جامعة مصرية على مراكز متقدمة فى هذا التصنيف.

- زاد عدد الجامعات المُدرجة فى تصنيف QS البريطانى من (5) جامعات عام 2018 إلى (15) جامعة عام 2024 بزيادة جامعة عن عام 2023، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلاً بين الدول الإفريقية فى هذا التصنيف، حيث حافظت مصر على مكانتها الرائدة إفريقياً بأعلى تمثيل فى إفريقيا بـ 14 جامعة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023.

- كما تم إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية فى 33 تخصصًا من بين 54 تخصصًا فرعيًا، وتم إدراج 9 جامعات فى قطاع العلوم الطبية، وقد بدأ هذا التصنيف فى إدراج الجامعات على مستوى العالم على أساس التخصصات العلمية فى خمسة مجالات أساسية منذ 2020 وهى: (العلوم الإنسانية والفنون، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الحياتية والطبية، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال)، فضلاً عن إدراج (31) جامعة مصرية فى تصنيف QS للجامعات العربية خلال عام 2022.

- شهد عام 2022 إدراج (17) جامعة مصرية فى تصنيف US News الأمريكى مقارنة بـ (16) جامعة عام 2021.

- فى عام 2022، تم إدراج (42) جامعة مصرية فى تصنيف SCImago الإسبانى مقارنة بـ (35) جامعة عام 2021.

- ولأول مرة، تم إدراج (4) مراكز بحثية مصرية ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤشر سيماجو العالمى (SCImago).

-ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف ويبوميتركس الإسبانى العالمى webometrics لعام 2023 إلى 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية مقارنة بـ 76 مؤسسة عام 2022، والذى يغطى أكثر من 31 ألف مؤسسة للتعليم العالى حول العالم.



-إدراج 49 من مؤسسات التعليم العالى والجامعات المصرية، ضمن تصنيف سيماجو (SCImago) العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2023، وكذلك إدراج 11 مؤسسة ما بين مراكز بحثية ومؤسسات صحية ومؤسسات غير هادفة للربح، وقد حققت المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية المصرية تقدمًا بارزًا فى نتائج التصنيف لهذا العام ووصلت إلى مراكز متقدمة.

- إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف ليدن (CWTS Leiden) لعام 2023 من إجمالى 1411 تم إدراجهم فى التصنيف لهذا العام، مقارنة بـ 5 جامعات مصرية عام 2019.

وفى مجال النشر الدولى، أشار تقرير هيئة سيماجو (SCImago) العالمية الصادرعام 2022 إلى حصول مصر على المرتبة 24 عالميًا فى مجال النشر الدولى من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، و388 لمعامل h- index، وبلغ عدد الاستشهادات 42493 استشهادًا، فقد تقدمت مصر مركزين مقارنة بعام 2021 والذى احتلت فيه المرتبة 26 عالمياً، فى حين بلغ إنتاج مصر 1.13% من إجمالى الناتج العالمى من المنشورات الدولية.

كما حققت مصر المرتبة الأولى إفريقياً للمرة الثالثة على التوالى منذ عام 2020 من بين 58 دولة إفريقية، يليها جنوب إفريقيا فى المرتبة الثانية، يليها نيجيريا فى المرتبة الثالثة، حيث بلغ إنتاج مصر 27% من إجمالى الناتج الإفريقى من المنشورات الدولية.

كما تم إدراج 55 مجلة ضمن 61 دورية علمية مصرية تم إصدارها خلال الفترة من (2018- 2022) من الجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية فى تصنيف كلاريفيت أناليتكس لتصنيف الدوريات العلمية على مستوى العالم للعام 2022.

وأشار التقرير الصادر عن TheGlobalEconomy.com إلى حصول مصر على المرتبة 35 عالميًّا فى نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومى من بين 86 دولة، والمرتبة الأولى إفريقيًّا، والذى يتضمن مجموعة البيانات الخاصة لأكثر من 500 مؤشر من أكثر من 200 دولة منذ عام 1960 حتى الآن. وجاءت مصر فى المرتبة الأولى إفريقيًا فى نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومى، حيث بلغت نسبة إنفاق مصر على البحث والتطوير من الدخل القومى 0.96%.

وصرح المُتحدث الرسمى للوزارة، بأن تقدم الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية المختلفة خلال السنوات العشر الماضية؛ يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز والهيئات البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.

وأضاف المُستشار الإعلامى للوزارة أن التقدم الذى حققته مصر فى مجال نشر الأبحاث العلمية عالميًا يرجع إلى إستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى تشجع النشر العلمى الدولى للجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكدًا أن النشر الدولى للبحوث العلمية فى مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية يزداد بشكل ملحوظ فى ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين فى مجال النشر الدولى، من خلال الدور الذى تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة فى دعم الباحثين وتحفيزهم.