الفريق أسامة ربيع يتفقد مصنع «Antipollution» لإعادة تدوير المخلفات الصلبة

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة للقناة الجارى تشغيلها من قبل شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" خلال الفترة المقبلة ستكون هى التكنولوجيا الأحدث عالميا فى مجال جمع وإدارة المخلفات البحرية، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمصنع شركة "Antipollution" العالمية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة باليونان، يرافقه السفير عمر عامر السفير المصرى باليونان، وذلك على هامش حضور المؤتمر البحرى العربى اليونانى الأول.





وأعرب عن تطلعه لأن تصبح شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" الجارى إنشاؤها المنصة المستقبلية الواعدة لتقديم خدمات إعادة تدوير المخلفات البحرية للسفن العابرة للقناة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، وتجسيدا للنموذج المستدام الذى يتوافق مع جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء". شملت الجولة التفقدية منشآت إعادة تدوير المخلفات والمعامل بمصنع Antipollution ورافق الفريق أسامة ربيع خلالها كل من السيد فيرون فاسيلياديس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات V اليونانية، وإيريك آدم الشريك فى شركة "آنتيبوليوشن إيچبت". وخلال الجولة، استمع الفريق أسامة ربيع إلى شرح تفصيلى عن مراحل عملية إعادة تدوير المخلفات البحرية والتى تتم وفقا للمعايير والمواصفات العالمية واشتراطات الجودة والسلامة البيئية. وعقب انتهاء الجولة، ناقش الفريق ربيع مستجدات الخطوات الإدارية التنفيذية لإنشاء شركة" أنتى بوليوشن ايجيبت" ونتائج اجتماعات لجنة العمل المشتركة للانتهاء من الدراسات اللازمة لبدء العمل بالشركة على أساس علمى وصحيح. جدير بالإشارة، أن شركة"آنتيبوليوشن إيچبت" هى شركة مساهمة مصرية بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة فى كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية (من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية، وإيريك آدم، رجل الأعمال المصرى اليونانى، لإضافة خدمة جديدة وهى جمع المخلفات البحرية الصلبة والسائلة وإعادة تدويرهاضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية.

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