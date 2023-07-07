جدة - نرمين السيد - استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة، فعاليتين تدريبيتين "الثالثة والرابعة" اللتين نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى، لعدد من ضباط الوزارة خلال يومى (4، 5 يوليو 2023م).





تضمن البرنامج التدريبى التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى، وكذا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى النزاعات المسلحة، فضلاً عن التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان. يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزا لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكاديمية الشرطة تستضيف فعاليتين تدريبيتين للكوادر العاملة بوزارة الداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.