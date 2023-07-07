العيد القومى للقاهرة.. خالد عبد العال يؤدى صلاة الجمعة بمسجد عمر بن العاص

جدة - نرمين السيد - والوزراء المشاركون هم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحسن شحاتة وزير العمل ، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى.

كما شارك فى أداء الصلاة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وعدد من القيادات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وألقى خطبة الجمعة التى تناولت "كيفية حماية النشىء" الدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.





يذكر أن القاهرة تحتفل بعيدها القومى 1054، حيث أنشأها القائد جوهر الصقلى فى عهد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله فى 6 يوليو عام 969.

وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها، وتعد من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمى للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.