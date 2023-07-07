جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن ممشى أهل مصر، الذى يعد نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بأسوان الجديدة، وينفذ على 3 مستويات الأول انتهى والثانى والثالث بنهاية العام، المستوى الأول بطول 1.5 كيلو والثانى والثالث 13 كيلو.
ويشمل التطوير توسعة الكورنيش القديم والجديد، وتركيب 27 عمود إنارة ديكورى وأكسسوارات كهربائية للبرجولات، وصب سقف المحلات والبازارات والكافتريات والمطاعم، وروعى توفير معايير الأمان للمشى الزجاجى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممشى أهل مصر يزين الكورنيش القديم بأسوان (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.