ممشى أهل مصر يزين الكورنيش القديم بأسوان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز المعلومات عن ممشى أهل مصر، الذى يعد نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بأسوان الجديدة، وينفذ على 3 مستويات الأول انتهى والثانى والثالث بنهاية العام، المستوى الأول بطول 1.5 كيلو والثانى والثالث 13 كيلو.

ويشمل التطوير توسعة الكورنيش القديم والجديد، وتركيب 27 عمود إنارة ديكورى وأكسسوارات كهربائية للبرجولات، وصب سقف المحلات والبازارات والكافتريات والمطاعم، وروعى توفير معايير الأمان للمشى الزجاجى.