رموز مصرية.. الشهيد أحمد منسى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تحل اليوم السابع من يوليو ذكرى استشهاد البطل أحمد منسى، والمعروف عنه حبه الشديد لمساعدة الغير، وباسلته فى أرض سيناء، وجهوده فى محاربة الإرهاب بكل شجاعة حتى آخر لحظة فى عمره.





ويرصد الإنفوجراف التالى، والذى ياتى ضمن "رموز مصرية" أبرز المحطات فى حاية الشهيد البطل.

وولد أحمد منسى فى 4 أكتوبر عام 1978، بمدينة منيا القمح فى محافظة الشرقية، وقد تخرج ضمن الدفعة 92 حربية وخدم بالوحدة 999 قتال. وفى عام 2013 حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، أما فى عام 2016 تولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفا للعقيد رامى حسنين. واستشهد البطل عام 2017 يوم 7 يوليو خلال أحداث هجوم كمين البرث، و لديه 3 أبناء: "حمزة ـ على ـ علياء".

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