محافظ الإسكندرية يوجه بالمرور على شواطئ القطاع الغربى والعجمى

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالقيام بحملات مستمرة على شواطئ القطاع الغربى والعجمى للتأكد من الالتزام بسعر تذكرة الدخول والاطمئنان على نظافة الشواطئ، وتوفر كافة الخدمات والاستماع إلى شكاوى المصطافين بالشواطئ وسرعة الاستجابة لها.





ووفقا لبيان المحافظة اليوم الجمعة، قام رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الدكتور محمد عبدالرازق؛ بالمرور على شاطئ النخيل وشواطئ القطاع الغربى والعجمى لتحقيق أقصى درجات الانضباط على شواطئ عروس البحر المتوسط، كما تم إزالة كافة المخالفات والتعديات التى تحجب الرؤية أمام المواطنين وتعد مخالفة لبنود كراسة الشروط. وخلال المرور، استفسر رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من رواد الشواطئ على سعر تذكرة الدخول وتأكد منهم من عدم فرض إكراميات عليهم وكذلك تم التأكد من مجانية دورات المياه، بالإضافة إلى التأكد من التزام المستأجر بشاطئ النخيل بتنفيذ كل بنود منظومة الإنقاذ.

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