منتخب هندوراس يسعى للتعاقد مع أوسوريو مدرب الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يوليو 2023 03:30 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن اهتمام منتخب هندوراس بالتعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "diez" الهندوراسية، فإن خوان كارلوس أوسوريو، هو خيار مطروح بقوة أمام هندرواس للتعاقد معه بعدما حقق إنجازات مع المنتخب المكسيكي خلال مونديال روسيا 2018 منها الفوز على ألمانيا، ومع ذلك فقد خرج فريقه من دور الـ16.

وتعتبر العقبة الواحدة في إتمام التعاقد مع خوان كارلوس أوسوريو هي راتبه نظرًا لحصول المدير الفني الكولومبي شهريًا 100 ألف دولار من نادي الزمالك.

أشارت الصحيفة إلى أن هندوراس لا تستطيع تحمل هذا الراتب، لكن تستمر المحاولات معه على أمل تخفيض راتبه.

وبدأ أوسوريو مشواره مع نادي الزمالك في منتصف أبريل الماضي، حيث خاض مع الفريق الأبيض 11 مباراة حقق خلالها الانتصار في ثمانٍ مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء كان أمام الإسماعيلي.