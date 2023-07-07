جدة - نرمين السيد - أكد السفير بسام راضى سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما، أن مصر تولى قضية المياه أقصى درجات الاهتمام سواء من حيث المحافظة على مواردها المائية التاريخية وتنميتها وحسن إدارتها، حيث أطلقت مصر فى عام 2021 بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 والربط بين الأمن الغذائى والأمن المائى.





وقال راضى خلال إلقائه بيان مصر أمام المؤتمر الوزارى لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) - إن مصر حرصت على إدراج موضوعات الأمن المائى فى القمة العالمية للمناخ COP-27 مع الشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن كافة دول العالم تواجه جميعا متغيرات إقليمية ودولية ومناخية وجوائح وأزمات مثل كوفيد 19 والأزمة الأوكرانية والتى سببت آثارا سلبية على أوضاع الأمن الغذائى فى العالم نتيجة لما أحدثته من إرباك فى الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية وتعثر فى سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار السلع والمنتجات الزراعية الأساسية وأنتجت ما يعرف حاليا بأزمة غلاء المعيشة فى جميع أنحاء العالم. وأضاف بسام راضى أن مصر قد تبنت العديد من المبادرات من أجل تحقيق الأمن الغذائى ومعالجة التحديات ذات الصلة بالأمن المائى والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أطلق مبادرة حياة كريمة التى تعتبر مشروع القرن بلا أدنى مبالغة؛ حيث تستهدف تغيير وجه الحياة فى الريف المصرى والمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة لنحو 60 مليون مواطن مصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير بسام راضى: مصر تولى قضية المياه أقصى درجات الاهتمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.