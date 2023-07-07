«100 يوم صحة» .. تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى بالمبادرة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل جهودها فى تنفيذ حملة 100 يوم صحة ، تحت شعار معاك من أول يوم، للكشف الطبى على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر المقبل.





وأوضح محافظ المنيا، أن الحملة تعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كل المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. وقال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه فى إطار مبادرة 100 يوم صحة تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعى بجميع مراكز وقرى المحافظة. وأشار إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة الى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطنى المحافظة.

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