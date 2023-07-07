رئيس cop28 يطالب بزيادة الدعم للدول الأكثر تضررا من تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28" الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن الإمارات تسعى دائما لدعم جهود التنمية المستدامة ومد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولى، وأنها حريصة على تطوير الشراكة مع جمهورية باكستان الإسلامية فى المجالات المختلفة؛ من أجل تحقيق المصلحة المشتركة لشعبى البلدين، بما فى ذلك دعم مشروعات الطاقة المتجددة فى باكستان.





ودعا خلال زيارته إلى إسلام أباد، ضمن جولة الاستماع والتواصل العالمية التى يجريها بصفته الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28"؛ وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة، إلى تعزيز التعاون فى العمل المناخى، وزيادة الدعم المقدم للدول النامية الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.

واستعرض خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستانى، محمد شهباز شريف، وعلى هامش الزيارة، أولويات أجندة "COP28"، خاصة إعداد خطة عمل فعالة للاستجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز فى تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتوفير التمويل المناخى، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ وضمان المرونة فى مواجهتها، والحلول القائمة على الطبيعة.

وناقش مع وزيرة التغير المناخى والبيئة الباكستانية، شيرى رحمن، التحديات التى تواجه باكستان نتيجة الظروف الجوية القاسية الناجمة عن تغير المناخ، موضحا أن لتغير المناخ تأثير شديد على حياة مليارات البشر، مشيرا إلى فيضانات العام الماضى المدمرة التى ألحقت الضرر بما لا يقل عن 30 مليون فرد، وأدت إلى تشريد الملايين، ودمار البنية التحتية، وخسائر اقتصادية كبيرة.

وأضاف الجابر أن رئاسة "COP28" عازمة على تحفيز العالم للتركيز خلال المؤتمر على تلبية احتياجات الناس وتحقيق آمالهم، والاستماع إلى أصواتهم، والاستجابة لمطالبهم عبر الطموح والعمل.