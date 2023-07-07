الأجهزة الأمنية تضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يوليو 2023 04:27 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار والترويج بالمواد المخدرة والرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية للعناصر الإجرامية الضالعة فى الإتجار بالمواد المخدرة حفاظاً على النشىء.. فقد أكدت تحريات الأجهزة الأمنية ضلوع تشكيل عصابى يضم( 3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ) فـى الإتجار بالأقراص والمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 24 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبالغ مالية).

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بـحوالى (36 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.