«إكسترا نيوز»: «حياة كريمة» تنظم قافلة علاجية بقرية الدكة فى أسوان «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال طارق صبح، منسق القوافل العلاجية فى أسوان، إن الهدف من هذه القوافل، هو الوصول للفئات الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية فى القرى النائية والنجوع المزدحمة، وتقديم العلاج لهم.





وأضاف "صبح"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوافل الطبية عبارة عن مستشفى ميدانى مُتنقل يضم 10 تخصصات طبية مختلفة، من معامل الدم والطفيليات وخدمات الأشعة العادية والتليفزيونية وصيدلية بها أكثر من 130 صنف بالمجان. وتابع أن المواطن يتوجه للحصول على الخدمة الطبية التى يحتاج إليها بدون دفع أى تكاليف للكشف أو العلاج، حيث يقوم الطبيب المتخصص بتوقيع الكشف الطبى على المريض وتقديم العلاج المناسب له أو توجيهه للمستشفى إن استدعت الحالة ذلك. ونظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قافلة علاجية لقرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة، وضمت القافلة 10 تخصصات بالإضافة إلى معملى دم وطفيليات والأشعة العادية، وتم توقيع الكشف الطبى والعلاج بالمجان وتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات القريبة.

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