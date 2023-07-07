خلال أيام قليلة.. انطلاق مهرجان العلمين الحدث الترفيهى الأكبر بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.





يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية بالاضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربى فى تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تُقام الأحداث والفعاليات بـ 3 مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

وتٌقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 48 ألف فدان باستثمارات تتخطى 40 مليار جنيه مصرى، وتستوعب المدينة ما يقرب من 4 ملايين مواطن.

تضم المدينة 15 برجًا بارتفاع 100 متر فوق سطح البحر بتكلفة 28 مليار جنيه وتتميز المنطقة بوقوعها على شاطئ البحر المتوسط مباشرة، إلى جانب أطول ممشى سياحى عالمى على شاطئ البحر بطول 14 كيلومترا يعادل كورنيش مدينة الإسكندرية.

كما يقع المجمع التجارى الترفيهى والذى يعد أول وأكبر مركز ترفيهى وسياحى متكامل فى مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى بإطلالة مباشرة على البحر، أمام منطقة الأبراج ويضم 40 مبنى يتخلله 3 مشايات للكورنيش ويضم مركز تجارى كبير يتضمن أكثر من 350 علامة تجارية، إلى جانب وسائل الترفيه مثل النافورات والسينمات والملاهى والكافيهات ومقرات للبنوك بالاضافة إلى 6 بحيرات متصلة بمساحة 1700 فدان بالشواطئ.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، والتى تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح رومانى مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة فى المنطقة للحفاظ على الطابع التراثى لمدينة العلمين.