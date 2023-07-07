جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق، أنه لن يتهاون مع مقصر أيا كان مكانه أو موقعه، لأن بيوت الله- عز وجل- أمانة فى أعناقنا، وسنسأل عنها بين يدى الله- عز وجل.





وذكرت مديرية أوقاف الإسكندرية -فى بيان، اليوم الجمعة- أن ذلك جاء خلال جولة مرورية للشيخ سلامة عبدالرازق، شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف "الجمرك - شرق - وسط"، للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العمال بها وتهيئتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن. وأضاف البيان أن رواد المساجد أشادوا بالحراك الدعوى والتثقيفى الذى تشهده أوقاف الإسكندرية ووزارة الأوقاف، للحفاظ على عقول أبنائنا وهوية شبابنا. جدير بالذكر أن الشيخ سلامة أدى خطبة الجمعة بمسجد رمضان يوسف تحت عنوان "عناية الإسلام بالنشء"، وأكد أن الإسلام العظيم قد اهتم بتربية النشء والحفظ عليه لبناء أمة قوية ومجتمع متماسك يحقق مراد الله- عز وجل- فى عمارة الأرض وإقامة الدين وحفظ الأوطان والأعراض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل أوقاف الإسكندرية: لن نتهاون مع مقصر أيا كان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.