الأولمبي بالزي الأبيض في نهائي إفريقيا أمام المغرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يوليو 2023 07:27 مساءً - أسفر اجتماع الفنى لمباراة مصر والمغرب فى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم المقرر له فى الحادية عشرة مساء غد بتوقيت القاهرة عن ارتداء المنتخب المصري للفانلة البيضاء والشورت الأسود والجورب الابيض.. بينما يرتدى منتخب المغرب القميص الأحمر والشورت الاخضر والجورب الأحمر.

حضر الاجتماع من الجانب المصري محمود حرب مدير المنتخب ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب وعيد سليمان مسئول المهمات.

ويختتم المنتخب تدريباته فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة المغرب وسط شحن المعنويات لا يتوقف من جانب الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف العام على المنتخب إضافة إلى ارتفاع معدل الحماس لدي اللاعبين واصرارهم على العودة بالكأس بعد نجاحهم فى تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.