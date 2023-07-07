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ويعد المهرجان أكبر حدث ترفيهى فى مصر، حيث ينطلق ب 12 نشاطا متنوعا ما بين رياضى وفنى وترفيهى ومن بينها عرض أزياء عالمى يضم أفضل 10 مصممى أزياء فى الوطن العربى، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها قرابة 40 نجما من مختلف المجالات، وحفلات لفنانين عرب ومصريين، وعروض للطائراتن وبطولة للتجديف وغيرها من الفعاليات.
وعبرت التغريدات على "تويتر" عن السعادة بهذا الحدث الذى سيؤدى لتنشيط السياحة بشكل كبير على حد قول الكثير من المغردين، حيث كتب مغرد يدعى حسين رضوان:
"أظن أنَّ المهرجان دة أهم حدث هيحصل فى العلمين وهيبقى عالمى كمان لتنشيط السياحة لمصر وهينقل مصر فى حتة ثانية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهرجان العلمين الجديدة يتصدر «تويتر» فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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