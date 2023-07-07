مهرجان العلمين الجديدة يتصدر «تويتر» فى مصر

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "مهرجان العلمين الجديدة" والمقرر إقامته خلال الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس فى مصر العام الجارى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى مصر خلال الساعات الماضية.





ويعد المهرجان أكبر حدث ترفيهى فى مصر، حيث ينطلق ب 12 نشاطا متنوعا ما بين رياضى وفنى وترفيهى ومن بينها عرض أزياء عالمى يضم أفضل 10 مصممى أزياء فى الوطن العربى، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها قرابة 40 نجما من مختلف المجالات، وحفلات لفنانين عرب ومصريين، وعروض للطائراتن وبطولة للتجديف وغيرها من الفعاليات.

وعبرت التغريدات على "تويتر" عن السعادة بهذا الحدث الذى سيؤدى لتنشيط السياحة بشكل كبير على حد قول الكثير من المغردين، حيث كتب مغرد يدعى حسين رضوان:

"أظن أنَّ المهرجان دة أهم حدث هيحصل فى العلمين وهيبقى عالمى كمان لتنشيط السياحة لمصر وهينقل مصر فى حتة ثانية".