محمود بسيونى: ملامح الجمهورية الجديدة ظهرت بتحقيق الأمن والاستقرار

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بسيونى"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بهى الدين، ببرنامج "افتح باب قلبك" المُذاع عبر فضائية "cbc"، أن الحياة مختلفة لمن عاصر قبل وبعد الجمهورية الجديدة، وأولى ملامح الاختلاف هو الأمن والأمان الذى تتمتع به مصر فى محيط متفجر، لافتًا إلى أن الدول المحيطة بمصر بها أزمات، ولكن الدولة المصرية متماسكة.

وتابع رئيس التحرير التنفيذى لموقع "دوت الخليج"، أن من ملامح الاختلاف أيضًا هو وجود برامج حماية اجتماعية، واهتمام ببناء الإنسان المصرى، ومبادرات رئاسية كثيرة تحدث كل يوم، موضحًا أن مصر صعدت من المركز 152 إلى المركز 52 عالميًا فى البنية التحتية، وهذا دليل على وجود الاستثمار، وتحسين جودة المعيشة.