مدحت صالح يقدم أغنيتين لـ محمد فوزي في حفله بدار الأوبرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 يوليو 2023 11:28 مساءً - قدم النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة الذي يحييه داخل دار الأوبرا أغاني الراحل محمد فوزي، منها ياجميل ياللي هنا وتملي في قلبي وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة الذي يحييه داخل دار الأوبر الشكر لكل القائمين على المشروع، منهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي قال إنها وقفت معه بشكل كبير، كما وجه الشكر والعرفان لكل الأساتذة الراحلين من ملحنين كبار ونجوم.

وبدأ النجم مدحت صالح حفله الغنائى في دار الأوبرا المصرية ضمن مشروع الأساتذة بأغنية "قولولوا الحقيقة" للعندليب عبد الحليم حافظ وسط تفاعل كبير مع الجمهور، وهو الحفل الذى يذاع حصريا على قناة الحياة، ويحمل عددا من المفاجآت، ويغني مدحت لكبار مطربي الزمن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ومحمد فوزى وغيرهما.

وقال مؤخرا النجم مدحت صالح إن مشروعه الغنائي مدحت والأساتذة هو عبارة عن حالة حب من المطرب تجاه أي ملحن مرتبط بأعماله حتى وإن لم يتعاون معه، إذ سيكون للمطرب فرصة للغناء من ألحان لم يقدمها من قبل.

وأضاف:" الحلم بالنسبة لي أن يستكمل زملائي الفنانين هذا المشروع، خاصةً أن لديهم الحرية المطلقة في اختيار الألحان المفضلة لهم، وذلك بهدف تحديث والحفاظ على المكتبة الموسيقية والتراث الموسيقي". وأكد النجم مدحت صالح ان مشروعه الجديد يهدف إلى الحفاظ على ما تبقى من تراث غنائي لكبار النجوم سواء الراحلين او الموجودين حاليا، وهو إعادة صياغة الأعمال الغنائية بشكل مختلف بتوزيعات تضعها في منطقة مختلفة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي التي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، للإعلان عن مشروعه بحضور خالد داغر رئيس دار الأوبرا قائلا"" عندنا افضل موسيقىين واعظم عازفين من خلالهم يمكن إعادة صياغة المكتبة الغنائية المصرية"، ويعمل حاليا عدد من الموزعين على تحضيرات هذا المشروع منهم احمد مصطفى وأسامة كمال وأحمد الموجي.

يذكر أن مدحت صالح أحيا مؤخرا حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد ‏عامر، حيث قدم مجموعة من أغانيه.‏