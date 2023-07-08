البابا تواضروس يعزى فى رحيل القمص كيرلس مقار

وجاء نص رسالة قداسته كما يلى: "على رجاء القيامة نودع كاهنا مباركا وخادما أمينا خدم العلم والوطن، كما خدم أسرته وكنيسته بكل أمانة وإخلاص، فى محبة واتضاع وبذل".
وأضاف: "لقد كان هذا الأب الكاهن عالما فى تخصصه العلمى وأنجز الكثير كأستاذ جامعى مرموق وكان من نصيبى أن أكون طالبا جامعيا تتلمذت على يديه خلال سبعينيات القرن الماضى".
وعن مسيرته فى الخدمة الكنسية قال قداسة البابا: "عندما نال نعمة الكهنوت قام بالخدمة والرعاية وشهد له كل من تعامل معه وتمتع برعايته ومحبته بكل وداعة".
وأعرب عن محبته وتقديره للكاهن المتنيح قائلًا: "إننى أحمل لأبونا كيرلس مقار كل تقدير واعتزاز ومحبة عميقة فى قلبى وأشعر بخسارة كبيرة فى رحيله، ولكن على رجاء المسيح القائم نودعه، ونطلب تعزيات سماوية لنيافة المطران الأنبا يوسف، ومجمع كهنة الإيبارشية المباركة، وأيضا نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوى وكل الأسرة الفاضلة."
واختتم: "خالص تعزياتى القلبية لأسرة ابونا مقار وكنيسته وكل الأحباء الذين تلامسوا مع محبته وخدمته"، وليبارك المسيح حياتكم ويعطينا جميعا النهاية الصالحة.
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