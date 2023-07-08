«إكسترا نيوز» تستعرض أبرز إنجازات الدولة فى عهد الرئيس السيسى «فيديو»

جدة - نرمين السيد - أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا جديدًا عن إنجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ ذكر التقرير أن الدولة المصرية نجحت فى التغلب على أزمة الوقود، التى تفاقمت بصورة كبيرة عام 2012، حيث توقفت حياة المواطن المصرى، وتسبب نقص الوقود فى تفاقم التكدسات المرورية.





وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ العديد من القرارات الهامة لتأمين احتياجات المواطنين من الوقود سريعًا، وذلك من خلال تدشين الكثير من المشروعات، وعقد مزيد من الشراكات الدولية لتوفير إمدادت الطاقة، كما تم تدشين وحدة لتحسين طاقة الهيدروجين، وإنشاء مشروع إنتاج البنزين بالصعيد، إنشاء مجموعة من الأبراج ومجموعة الضغط لتوفير البنزين، وتلك الجهود سوف تقلل الفاتورة الاستيرادية لمصر من خلال إنتاج 700 ألف طن سنويًا.

وتابع التقرير أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بداية حكمه كان حريصًا على صحة وسلامة الأطفال وتوفير حياة كريمة لهم، ولهذا تم إطلاق مبادرة صحية للحفاظ على صحة الأطفال وهى الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين الأطفال فى المدارس.

وأكد أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب المصريين وغير المصريين فى المرحلة الابتدائية فى جميع المحافظات المصرية، وتتم هذه المبادرة من خلال عمل مسح طبى للطلاب عبر قياس الوزن والطول وقياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، بالإضافة إلى أن الحالات التى يتم فحصها وتحويلها لعيادات التأمين لصرف العلاج بالمجان، فضلًا عن حصول الطالب على كارت المتابعة الدورية عبر 255 عيادة للتأمين الصحى بمختلف المحافظات، والفحص تم على أكثر من 8 ملايين طالب.