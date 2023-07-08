وزير الأوقاف يوجه بتكثيف القوافل الدعوية والندوات الثقيفية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بالشكر لكل من مدير مديرية أوقاف الجيزة ومدير مديرية أوقاف البحيرة، نظرًا للنجاح الذى حققته القافلتان الدعويتان بالواحات البحرية بالجيزة ووادى النطرون، ولكل أعضاء القافلتين على أدائهم المتميز وجهدهم الكبير فى القافلتين.





من جانبه قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة لرئيسى وأعضاء القافلتين وفق كشوف الأداء المرسلة من المديريتين والمعتمدة من رئيس القطاع الديني، متمنيًا للجميع كل التوفيق. ووجه بعمل المزيد من هذه القوافل الناجحة المكثفة فى جميع المديريات من خلال خطة القطاع الدينى للقوافل الدعوية، على أن تشمل القافلة إضافة إلى جانب خطبة الجمعة عمل ندوات تثقيفية، ومقارئ القرآن الكريم، ولقاء مجمع على مستوى منطقة القافلة، والبرنامج التثقيفى للطفل، وأى نشاط آخر تقترح المديرية المنظمة إضافته لعمل القافلة.

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