الأوقاف: البرنامج الصيفى للطفل ينمى ‏روح الانتماء للوطن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، إن البرنامج الصيفى للأطفال الذى تنظمه وزارة الأوقاف يربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل)، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم فى تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه، وبناء وعى الأطفال وينمى ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته.





جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها مديرية أوقاف الجيزة للبرنامج الصيفى للطفل 2023 بمسجد الأنصارى بالباويطي، بحضور رئيس مجلس ومدينة الواحات البحرية الدكتور صبرى شاكر. وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بالبرنامج الصيفى للطفل، وأشاد الدكتور صبرى شاكر بالبرنامج الصيفى للأطفال وباهتمام الأوقاف ببناء الوعى الرشيد. يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل فى الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التى تتناسب مع مرحلته العمرية، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بالواحات البحرية بمديرية أوقاف الجيزة.

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