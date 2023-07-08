جميل عفيفى لـ«إكسترا نيوز»: شهداء الوطن هم السبب فى التنمية داخل الدولة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى جميل عفيفى، مدير تحرير الأهرام، إن القوات المسلحة المصرية مشهود لها بالتضيحة والفداء من أجل الدولة، مُشيدًا بأبطال وشهداء ملحمة البرث فى الذكرى السادسة لها: "شوفنا خلال الفترة الماضية من عام 2013 وحتى الآن، ملحمة يجسدها رجال القوات المسلحة المصرية على أرض سيناء لمواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية اللى قدرت إنها تتغلغل خلال فترة جكم تنظيم الإخوان الإرهابى إلى مصر".





وأضاف "عفيفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر سليمان، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة المصرية استطاعت من خلال رجالها ومن خلال شهدائها فى الوصول بمصر إلى بر الأمان، موضحًا: "الشهداء هما اللى وصلونا لحالة الاستقرار اللى احنا فيها، ووصلونا لمرحلة التنمية والبناء اللى بتتم داخل الدولة المصرية والانجازات داخل الدولة، الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن، أقسموا وهما صغيرين وداخلين الكلية الحربية أنهم هيقدموا أرواحهم فداءً للبلد". وأشار مدير تحرير الأهرام: "الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بالشهداء ويحتفى بأسرهم فى يوم الشهيد والمحارب القديم، وأيضًا يحتفل فى الأعياد مع أسر وأبناء الشهداء، وهى رسالة واضحة من الرئيس، أن من قدموا أرواحهم فى سبيل هذا الوطن هم السبب الحقيقى فى عملية التنمية الشاملة داخل الدولة، والسبب الحقيقى فى الأمن والأمان فى الدولة المصرية، عايشين فى أمن وأمان، والسبب فى هذا الأمان، إن فيه رجال قوات مسلحة بتحمى هذه الدولة، وشهداء ضحوا بدمائهم فى سبيل إننا نقدر احنا نعيش".

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