فتح باب التظلمات من نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة. ووجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى، والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية. وأشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى فى الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وتجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسى فى امتحان الدبلوم – للمرة الثانية – بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمى وزارة التربية والتعليم فى لجان التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج الدراسية المطورة حسب منهجية الجدارات المهنية المطلوبه فى سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

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