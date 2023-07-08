أسقفا الإسماعيلية والسريان يزوران البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير العذراء مريم السريان.



جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير العذراء مريم السريان. كما استقبل قداسة البابا، الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، حيث اطمأنا على صحة قداسته بعد الوعكة الصحية التى مر بها مؤخرا.

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