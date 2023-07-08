وزيرة البيئة تناقش آخر الاستعدادات لجناح مصر بمؤتمر COP28

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، اجتماعا؛ لمناقشة آخر مستجدات الاستعدادات اللوجيستية لتجهيز الجناح الرسمى المصرى المشارك فى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 بدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الربع الأخير من عام 2023.





حضر الاجتماع السفير حاتم العطوى، مساعد وزير الخارجية، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات وزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع أهمية مؤتمر المناخ المقبل COP28 فى البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر سواء على المستوى الفنى ودعم قضايا المناخ، وتحقيق الزخم ورفع الوعى والمشاركة المجتمعية فى مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل فى عدد من المحاور ومنها صياغة هدف عالمى للتكيف، واستكمال العمل على المبادرات التى تم اطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ومنها مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، ومبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا، والبناء على الزخم التى حققته مصر فى الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى سواء فى يوم التنوع البيولوجى بمؤتمر المناخ COP27 وأيضا دور مصر فى مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 بكندا والخروج باطار عمل عالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020.

وقد ناقشت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 آليات الإعداد اللوجيستى لتجهيز الجناح سواء من حيث التصميم والتجهيزات الفنية، وبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودور اتحاد الصناعات المصرية، ومشاركة بعض الجهات الوطنية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبورصة المصرية.

كما تابعت وزيرة البيئة آليات مشاركة الوزارات المعنية فى فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بما يتماشى مع الأيام الموضوعية للمؤتمر، وعرض قصص النجاح المصرية فى مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف.

ولفتت الوزيرة إلى حرص وزارة البيئة على عرض جهود إشراك القطاع الخاص فى العمل البيئى وتعزيز الاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، خاصة بعد تغيير لغة الحوار حول البيئة خلال السنوات الأخيرة، والعمل على حل المشكلات البيئية من منظور اقتصادى يحول التحدى إلى فرصة، وجهود جمهورية مصر العربية فى تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئى والمناخى، وتسليط الضوء على فرص الاستثمارية الواعدة فى المشروعات الخضراء.