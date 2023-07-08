وزير الإنتاج الحربى: الرد على 100% من الشكاوى الواردة للوزارة

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، حرصه على المتابعة الدورية لموقف منظومة الشكاوى بالوزارة بهدف التأكد من التواصل الدائم مع المواطنين والعاملين وتحقيق الاستجابة الفورية لشكواهم والعمل على الرد عليها فى أسرع وقت ممكن وفقًا للقوانين واللوائح والاشتراطات المُنظمة، فى ضوء تلقّى الوزير تقريرا من المختصين بالوزارة حول الموقف التنفيذى لمنظومة الشكاوى بالإنتاج الحربى.





وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة وصفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه بمجرد ورود الشكوى يتم توجيهها للقطاعات المختصة لسرعة فحصها والعمل على وضع الاستجابات والردود الأنسب طبقًا لطبيعة كل شكوى. وأوضح صلاح، أن من إنجازات وزارة الإنتاج الحربى خلال العام الماضى الرد على (1258) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة مما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا، كما يعكس حرص الوزارة على التماشى مع سعى الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة المختلفة ومعالجتها. وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأن الوزير وجّه بقيام المختصين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى بسرعة رفع التقارير الخاصة بمنظومة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكاوى أولا بأول.

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