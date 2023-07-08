التعليم العالى: فتح باب التسجيل بصندوق رعاية المبتكرين

جدة - نرمين السيد - أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فتح باب التسجيل فى الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





ومن جانبه، أعلن ضياء خليل المدير التنفيذى للصندوق، أن آخر موعد للتسجيل فى هذا البرنامج هو 18 يوليو الجارى، وذلك من خلال الرابط الإلكترونى التالى: من هنا

وأكد ضياء خليل، أن هذا البرنامج يأتى فى إطار خطة الصندوق لنشر الوعى التثقيفى بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين فى الجامعات والمراكز البحثية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم فى تنمية الاقتصاد المصرى، وتحقيق الاستدامة، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online).