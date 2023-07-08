محافظ الجيزة يعاين مواقع إنشاء الدورانات بترعة المريوطية (صور)

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واطلع المحافظ على أعمال التغطية بالقطاعات المشار إليها والتى سوف تشهد إنشاء كبارى للسيارات والمشاة "يوترن" ومواقف سرفيس وساحات انتظار وممشى حضارى بطول المسار.
وعاين محافظ الجيزة بمرافقة الشركات المنفذة والمكتب الاستشارى مواقع الدورانات للمركبات بعد شارعى الشيشينى والمنشية وكوبرى فلفة لخدمة المترددين على الطريق أو مطالع ومنازل الطريق الدائرى.
وكلف المحافظ بدراسة المواقع المقرر إنشاء دورانات بها مع مراعاة عدداً من العوامل على رأسها منع السير عكس الاتجاه لوجود مطالع للطريق الدائرى بالمنطقة إلى جانب اختيار المواقع التى تضمن عدم تأثيرها على السيولة المرورية.
كما شدد المحافظ، على ضرورة زيادة ورديات العمل لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت ممكن لما له من أهمية كبيرة، مشيرا إلى أنه سوف يساهم فى تحقيق طفرة كبيرة بالمنطقة.
وتابع المحافظ، أعمال وضع طبقة الرصف السطحية بطريق المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل.
وكلف المحافظ، رئيس الحى ومديرية الطرق بمراجعة أعمال الرصف والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة وتلاشى أى ملاحظات قبل الاستلام من الشركات المنفذة.
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