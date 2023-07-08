محافظة الإسكندرية تعيد الحياة لشاطئ النخيل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات بعد إعادة افتتاح الشاطئ: وأعلنت الإدارة، إعادة تشغيل شاطئ النخيل مرة أخرى، مع المتابعة الميدانية والتواجد المكثف للاطمئنان على التزام المستأجر بتنفيذ الاشتراطات التى وضعها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

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