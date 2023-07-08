انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات

جدة - نرمين السيد - أعلن هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات، اليوم السبت، فى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية، وتستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة.





وأكد وزير التنمية المحلية، فى بيان، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم. وشدد على تكثيف الحملات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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