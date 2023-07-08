رئيس بعثة حج الجمعيات: عودة 3074 حاجا إلى مصر

جدة - نرمين السيد - أعلن أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أن البعثة تنتهى اليوم من تفويج آخر فوج من حجاج الجمعيات من مطار جدة إلى الفاهرة، ليرتفع عدد الحجاج الذين وصلوا إلى البلاد لـ 3074 حاجا.





وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ البعثة تفويج باقى الحجاج من المدينة المنورة بدءا من غد الأحد وحتى 14 يوليو الجارى. وقال رئيس البعثة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إنه يتابع عمل فرق البعثة المنتشرة بالفنادق مقر إقامة الحجاج، وأيضا الموجودين بالمطارات للتأكد من جودة سير الإجراءات المتبعة للتأكد من توفير كافة متطلبات الحجاج. وأشار إلى أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أية إصابات، حيث تمكن جميعهم من أداء المناسك بسهولة ويسر.

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