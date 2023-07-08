ضبط طرفي مشاجرة أمام أحد المطاعم بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يوليو 2023 01:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: (عدد 3 أشخاص) وطرف ثان: (مدير مطعم وعدد 4 عمال) بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم لقيامهم بمضايقة المترددين عليه.. تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات، كما لم يتم تحرير محضر بالواقعة.

تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.