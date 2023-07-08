طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي يؤدن امتحان مادة "التوحيد"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يوليو 2023 01:32 مساءً - تواصل المعاهد الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهريه في أسبوعها الثالث على التوالي، حيث تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم السبت، سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في أسبوعها الأخير، من داخل مجمع لجان الفتيات بإدارة كفر الشيخ التعليمية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة التوحيد.

وخلال متابعته، أكد "شهاوي" على تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مشددًا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية. كما اطمأن “شهاوي” من الطالبات على مستوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، دون رصد أي شكاوى تخص الورقة الامتحانية.

وأدى طلاب القسم الأدبي الخميس الماضي امتحان التوحيد، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة الجغرافيا، وسط هدوء واستقرار باللجان.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وعلى جانب آخر اجتمع الشيخ ممدوح عبد الجواد أبو المعاطي، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القليوبية، برؤساء ومساعدي مراكز التصحيح للمواد الشرعية والعربية والثقافية، وأعضاء كنترول المراكز؛ لبحث الاستعدادات لأعمال التصحيح، وذلك بحضور الدكتور أيمن السيسي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة. وتناول اللقاء إعداد وتجهيز مراكز التصحيح وتزويدها بالاحتياجات اللازمة، والتأكيد على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بأعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.