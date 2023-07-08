وزير الخارجية الفيتنامى يستقبل السفيرة المصرية لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - وأشاد الجانبان بتطورات العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، والتى تقوم على أسس تاريخية متينة.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى المرحلة المقبلة، خصوصا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بالتزامن مع احتفال البلدين فى العام الجارى بالذكرى السنوية الـ60 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مواصلة العمل معاً من أجل تعميق التعاون بين البلدين وتعزيز الأطر القانونية اللازمة لذلك فى المرحلة المقبلة، وخصوصا فى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والبيئية، وكذلك مواصلة التنسيق وتبادل التأييد بين البلدين فى الأطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف.