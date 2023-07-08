انتخاب مصر بالإجماع عضوا بمجلس منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»

جدة - نرمين السيد - أعلن بسام راضى، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى روما، انتخاب المؤتمر الوزارى الحالى لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو بالإجماع مصر لعضوية مجلس المنظمة لمدة 3 سنوات مقبلة وحتى عام 2026.





وأضاف أن ذلك يأتى تقديرًا لجهود الدولة المصرية اللافتة فى مجال الزراعة والأمن الغذائى وزيادة رقعة استصلاح الأراضى وإدارة المياه وتطبيق أحدث وسائل الرى الحديث. وأوضح بسام راضى، فى بيان صحفى لوزارة الخارجية، أن مجلس منظمة الفاو يعد الجهاز الرئاسى الأهم بالمنظمة ويضم عدد من الدول ذات الخبرات والتجارب العريقة الناجحة فى تلك المجالات ويقوم بصياغة وإقرار ومتابعة كافة سياسات واستراتيجيات المنظمة فى جميع انحاء العالم ذات الصلة بالأمن الغذائى، تلك القضية التى باتت من أحد أهم الشواغل المطروحة عالمياً.

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