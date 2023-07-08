مهرجان العلمين.. أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يوليو 2023 03:30 مساءً - تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي من المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولى.

وتشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مدينة العلمين الجديدة على مساحة ٤٨ ألف فدان باستثمارات تتخطى ٤٠ مليار جنيه مصري، وتستوعب المدينة ما يقرب من ٤ ملايين مواطن.

وتضم المدينة ١٥ برجا بارتفاع ١٠٠ متر فوق سطح البحر بتكلفة ٢٨ مليار جنيه وتتميز المنطقة بوقوعها على شاطئ البحر المتوسط مباشرة، إلى جانب أطول ممشى سياحي عالمي على شاطئ البحر بطول ١٤ كيلومترا يعادل كورنيش مدينة الإسكندرية، كما يقع المجمع التجاري الترفيهي والذي يعد أول وأكبر مركز ترفيهي وسياحي متكامل في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بإطلالة مباشرة على البحر، أمام منطقة الأبراج ويضم ٤٠ مبنى يتخلله ٣ مشايات للكورنيش ويضم مركز تجاري كبير يتضمن أكثر من ٣٥٠ علامة تجارية، إلى جانب وسائل الترفيه مثل النافورات والسينمات والملاهي والكافيهات ومقرات للبنوك بالاضافة إلى ٦ بحيرات متصلة بمساحة ١٧٠٠ فدان بالشواطئ.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة ٢٦٠ ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.