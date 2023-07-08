وزير الشباب والرياضة يفتتح الملتقى الأول للموارد البشرية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 يوليو 2023 03:30 مساءً - افتتح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الملتقي الأول للموارد البشرية تحت عنوان "ريادة الأعمال وأساس النجاح" والذي تنفذه الإدارة المركزية للموارد البشرية، خلال الفترة من ٧-٨ يوليو، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ وهيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء عمرو عادل، وبحضور مديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية وذلك بالمركز الاوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أهمية الملتقي الأول للموارد البشرية والذي يقام تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وفي ظل اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة وتحقيق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

أضاف الوزير أن إدارة الموارد البشرية هي أحد أهم الإدارات في أي مؤسسة لتحقيق نجاحها وأن وزارة الشباب والرياضة تعمل من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية علي توفير بيئة عمل محفزة وتطوير خطط وبرامج تدريبية وتطويرية للموظفين بما يضمن رفع مستوي كفاءتهم وتحسين آدائهم بما يحقق الرضا الوظيفي للموظفين، وبالتالي تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلية.

واشاد "صبحي" بإطلاق هذا الملتقي مؤكداً أنه في إطار خطة الوزارة التي تهدف إلى تطوير جميع قطاعات الوزارة علي مستوي الجمهورية وربط الوزارة بكل قطاعاتها عن طريق الربط الإلكتروني والتحول الرقمي وتحسن جودة الخدمة التي تقدمها الوزارة للمجتمع.

من جانبه وجه اللواء محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي إقامة هذا الملتقي والذي يتماشي مع رؤية وأهداف الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تعمل علي دعم التطوير المؤسسي ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم وتحفيزهم علي الابتكار بالاضافةإلى تحديث الملفات الوظيفية والهياكل الإدارية والعمل علي مكافحة الفساد والإصلاح الإدارية واختيار القيادات علي أساس الكفاءة و الإنجاز وخلق بيئة عمل متميزة، مما يسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية القيادة السياسية.

ووجه السيد المستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي إقامة مثل هذا الملتقي والذي يقام لأول مرة وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالعنصر البشري والاستثمار في الأفراد ورفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري بالدولة وتحقيق العدالة و المساواةبين الموظفين وتطبيق معايير الشفافية في اختيار القيادات وتعريف كل موظف بمهامه الوظيفية من خلال بطاقات التوصيف الوظيفي.

وفي كلمته وجه الدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية التحية والشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه الغير محدود مؤكدا ان الملتقي اقيم بتشجيع ودعم من معالي الوزير، وجاء الملتقي نتاج اكثر من ٦ اشهر من العمل المتواصل لتحقيق اعلي استفاده منه، حيث يقام لاول مره علي مستوي الجمهورية وبحضور قيادات الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية من خلال ٤ ورش عمل تشمل جميع قطاعات الموارد البشرية.

وأضاف الدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزيه للموارد البشرية أن الملتقي يهدف إلي توحيد رؤية عمل الموارد البشرية من خلال التقسيمات الأربعة التي حددها مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي ( عمليات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والاستحقاقات والمزايا وإدارة وتنمية المواهب ومن المنتظر أن يتم مناقشه النماذج الخاصه بالعاملين بالشباب والرياضة وكذلك بطاقات الوصف والاستفسارات الخاصة بمنظومة الدفع الالكتروني و تقارير الكفاية ومعايير اختيار قيادات الصف الثاني والثالث ومجالات التدريب للعاملين بمنظومة وزارة الشباب وجميع مديريات الشباب والرياضة.